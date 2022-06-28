Родственники основателя Depeche Mode Энди Флетчера раскрыли причину его смерти

Клавишник и основатель легендарной музыкальной группы Depeche Mode Энди Флетчер умер еще в прошлом месяце, 26 мая. Как рассказала семья, он умер "естественной и без длительных страданий" по причине расслоения аорты.

Как пожелали рассказать прессе родственники покойного, недавно они получили заключение от судмедэкспертов, где говорилось, что 60-летний Энди перенес расслоение аорты, находясь дома.

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– опасная патология, которая чаще всего характеризуется сильной болью в груди или верхней части спины, как чувство давления разрыва. В такой момент происходит разрыв внутренней оболочки и попадание крови внутрь медиальной. Симптомов болезни может быть немало, поэтому при ухудшении состояния здоровья необходимо немедленно обратиться к врачу или услугам неотложной скорой помощи.

Мы хотели воспользоваться моментом и отметить любовь к Энди, которую мы наблюдали от всех вас за последние несколько недель. Невероятно видеть все ваши фотографии, читать ваши слова и понимать, как много Энди означал для вас. Как вы можете себе представить, это были, мягко говоря, странные, грустные дезориентирующие несколько недель для нас здесь. Но мы видели и чувствовали всю вашу любовь и поддержку, и мы знаем, что семья Энди тоже,

– написали музыканты Depeche Mode.

Представители коллектива Мартин Гор и Дэйв Гаан также рассказали, что на прошлой неделе собирались со всеми близкими Эндрю и вспоминали о его невероятной жизни: "Спасибо вам за всю любовь, которую вы проявили к Энди, его семье и друзьям за последние несколько недель. Энди, за тобой будут скучать, но точно не забудут".



Родственники Энди Флетчера раскрыли причину его смерти / Фото из инстаграмма группы

Стоит добавить, что у Энди осталась жена Гроуни Маллан, с которой он был в браке 17 лет, и двое детей – Меган и Джо. Также у него есть сестры Сюзан и Керен и брат Саймон.