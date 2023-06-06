Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Эмма Уотсон сходила на свидание: кто ее новый избранник

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в фильмах о "Гарри Поттере", недавно разошлась с бойфрендом. Теперь звезду заметили на свидании с американским бизнесменом.

Интересно, что Эмма Уотсон раньше встречалась с сыном миллиардера Филиппа Грина – Брэндоном Грином. Их отношения длились полтора года, но, похоже, они разошлись.

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На днях 33-летнюю актрису заметили на свидании. Эмма Уотсон провела время в Венеции (Италия) в компании неизвестного мужчины. Пара воспользовалась услугами "водного такси" и вместе поужинала в ресторане.

Журналисты идентифицировали личность мужчины. Оказалось, что это был американский бизнесмен Райан Уолш.



Эмма Уотсон на свидание с Райаном Уолшем / Фото The Sun

По словам инсайдера, Эмми Уотсон нравятся умные парни, уровень интеллекта которых соответствует его собственному. "Она очень умная женщина. Судя по всему, Эмми нравится проводить с Райаном свое время", – сказал он.

Среди мужчин звезды "Гарри Поттера" также были:

технический директор Уильям Найт,

американский разработчик Брендан Ирибе.

Также Эмма Уотсон призналась, что была безумно влюблена в звезду Гарри Поттера. Тома Фелтона. Мы уже слышали об их романе в 2019 году.

Напомним, недавно актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, впервые стал отцом. Пока неизвестно пол ребенка. Его сфотографировали папарацци во время прогулки с новорожденными детьми.