Эмили Ратаковски показала обнаженную грудь: сексуальные фото 18+

Американская модель и мама 3-месячного сына Эмили Ратаковски поразила поклонников новой откровенной съемкой. Она позировала для своего бренда. Красавица предстала в одних перчатках, прикрывая обнаженную грудь руками.

30-летняя Эмили Ратаковски умело сочетает материнство с развитием собственного бренда Inamorata. После первых родов она быстро вернулась в безупречную форму. На подиумах модель пока не дефилирует, однако смело обнажается перед камерой.

К теме Деми Роуз побывала в ресторане в прозрачном платье без белья: сексуальные фото 18+

В преддверии выхода новой коллекции купальников звезда снялась в сексуальной рекламной фотосессии, продемонстрировав наряд с оригинальным цветочным принтом. Для первых кадров Эмили Ратаковски надела лишь длинные перчатки. Она была полностью обнажена и прикрывала грудь руками так, чтобы почти 28-миллионная аудитория все-таки смогла оценить ее аппетитные прелести.

Из аксессуаров красавица подобрала массивное золотое колье и серьги. Она выглядела так, будто вот-вот появится на красной дорожке – идеальный макияж с нежно-розовыми тенями, яркой помадой и легкая элегантная укладка.

Эмили Ратаковски с обнаженной грудью / Фото из инстаграма модели

Эмили Ратаковски с обнаженной грудью / Фото из инстаграма бренда Inamorata

Кроме перчаток, Эмили Ратаковски примерила обтягивающее боди с высокими разрезами на бедрах. Так, модель сумела засветить еще и упругие ягодицы и хрупкую талию. Неудивительно, что сексуальные кадры собрали более полумиллиона лайков.

Эмили Ратаковски в сексуальном боди / Фото из инстаграма модели