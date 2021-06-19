Емілі Ратажковскі показала оголені груди: сексуальні фото 18+

Американська модель та мама 3-місячного сина Емілі Ратажковскі вразила шанувальників новою відвертою зйомкою. Вона позувала для свого бренду. Красуня постала в самих рукавичках, прикриваючи оголені груди руками.

30-річна Емілі Ратажковскі вміло поєднує материнство з розвитком власного бренду Inamorata. Після перших пологів вона швидко повернулась у бездоганну форму. Подіумами модель поки не дефілює, однак сміливо оголюється перед камерою.

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Напередодні виходу нової колекції купальників зірка знялась у сексуальній рекламній фотосесії, продемонструвавши вбрання з оригінальним квітковим принтом. Для перших кадрів Емілі Ратажковскі одягла лише довгі рукавички. Вона була повністю оголена й прикривала груди руками так, аби майже 28-мільйонна аудиторія таки змогла оцінити її апетитні принади.

З аксесуарів красуня підібрала масивне золоте кольє та сережки. Вона виглядала так, ніби от-от з'явиться на червоній доріжці – ідеальний макіяж з ніжно-рожевими тінями, сяючою помадою та легка елегантна укладка.

Емілі Ратажковскі з оголеними грудьми / Фото з інстаграму моделі

Емілі Ратажковскі з оголеними грудьми / Фото з інстаграму бренду Inamorata

Окрім рукавичок, Емілі Ратажковскі приміряла обтисле боді з високими розрізами на стегнах. Так, модель зуміла засвітити ще й пружні сідниці та тендітну талію. Не дивно, що сексуальні кадри зібрали понад пів мільйона лайків.

Емілі Ратажковскі в сексуальному боді / Фото з інстаграму моделі