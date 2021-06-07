Эмили Ратаковски – 30: самые эффектные фото американской модели

Американская модель Эмили Ратаковски в понедельник, 7 июня, празднует юбилей. Знаменитости исполняется 30 лет. Эмили не стесняется позировать на камеру в откровенных аутфитах и часто демонстрирует соблазнительное тело в купальниках. По случаю особого дня для звезды подборку ее самых сексуальных фото смотрите на Showbiz 24.

Эмили Ратаковски является одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется показывать обнаженное тело многомиллионной аудитории пользователей сети и даже во время беременности предстала перед камерой полностью обнаженной. Модель имеет собственный бренд нижнего белья Inamorata и часто сама позирует в рекламных кампаниях.

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Эмили знает, как ошеломить поклонников и взбудоражить их воображение. Привлекательная и смелая модель демонстрирует все прелести своего роскошного тела, а также умеет подчеркнуть их с помощью одежды. Какими жаркими кадрами звезда заводила сеть, обнажаясь полностью и будучи в откровенном наряде – смотрите в подборке!

Самые эффектные фото Эмили Ратаковски