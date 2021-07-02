Эмбер Херд тайно стала матерью

Американская актриса Эмбер Херд ошеломила новостью о том, что стала матерью. Знаменитость сообщила, что ее дочь родила суррогатная мать 8 апреля 2021 года. Звездная мама назвала первенца Уна Пейдж Херд.

Эмбер Херд обнародовала неожиданную новость на личной странице в инстаграме. После длительного скандала, который касался развода с Джонни Деппом звезда шокировала признанием о том, что воспитывает дочь.

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Первое фото первенца Эмбер Херд

Рождение дочери Эмбер Херд скрывала почти 3 месяца. 1 июля 2021 года звезда опубликовала на личной инстаграм-странице трогательное фото, где изображена с крохой, которая лежала у нее на груди.

Я очень рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она – начало остатка моей жизни,

– трогательно написала новоиспеченная мамочка.

Эмбер Херд стала мамой

Дочь актрисе родила суррогатная мать. Все потому, что врачи сказали, что Эмбер не сможет самостоятельно выносить ребенка.

Источник сообщил изданию Page Six: "Уна замечательная, а Эмбер – одурманенная. Она давно хотела стать мамой и наконец это желание осуществилось. Она благодарна невероятной женщине, которая помогла Уне родиться. Есть много женщин, которые не могут говорить о своей фертильности, переживают, стесняются. Эмбер хочет, чтобы они чувствовали поддержку и осознавали, что в любом случае можно найти способ стать мамой".

Дочь Херд назвала в честь покойной мамы, которая ушла из жизни в возрасте 63 лет. Актриса отметила, что ее мама была "самой красивой женщиной, которую она когда-либо встречала".

Сейчас знаменитость не рассекречивает никаких подробностей и не называет имя мужчины, который стал отцом ее ребенка.