С Эллертом, сыном и мамой Ксения Мишина отметила день рождения в Крыму

В пятницу, 18 июня, Ксении Мишиной исполнилось 32 года. По случаю дня рождения "Холостячка" устроила пышное празднование в Балаклаве, в Крыму. На торжество в оккупированный полуостров она привезла сына Платона и любимого Александра Эллерта.

Победительница "Танцев со звездами" и звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина родилась и выросла в городе Севастополь, в Крыму. Там до сих пор живет мама звезды Наталья, которую она посещает крайне редко. По случаю 32-летия именинница отправилась на оккупированный полуостров и организовала шумную вечеринку в ресторанном комплексе в Балаклаве.

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На празднование она пригласила много подруг из Крыма, маму, 9-летнего сына Платона и победителя "Холостячки" Александра Эллерта. После застолья и фотосессии на фоне Крымских гор Ксения Мишина с гостями вернулась в Севастополь, где друзья устроили ее избраннику экскурсию по вечернему городу.

Ксения Мишина отметила день рождения в Крыму смотрите видео онлайн

К слову, не впервые "Холостячка" поделилась фото, на котором предстала вместе с любимым, мамой и сыном. Семья позировала на летней террасе заведения, в котором произошло пышное празднование. Ксения Мишина, Александр Эллерт и Платон смешно позировали на камеру, тогда как мама звезды была сдержанной.

Свой новый год я объявляю годом любви, семьи, единения и стремления сделать счастливыми и светлыми жизни других. Люблю! Целую! Ваша 32-летняя Мишина,

– написала актриса.

Ксения Мишина с Эллертом, сыном и мамой / Фото с инстаграму актрисы​

Ксения Мишина с Александром Эллертом / Фото с инстаграма актрисы

Напомним, последний раз Ксения Мишина публиковала фото из оккупированного Крыма в мае прошлого года. Тогда она отправилась в Балаклаву с сыном Платоном и восхищалась величием родных гор. Ранее "Холостячка" рассказывала о детстве в Крыму и подчеркивала, что это место для нее "вне государств, споров и делений".