Эллерт неожиданно поздравил Мишину с годовщиной отношений: фанаты растеряны

В прошлом месяце Ксения Мишина шокировала новостью о разрыве с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Эксы не появлялись на публике вместе и отписывались друг от друга в инстаграме. Неожиданно для фанов юморист поздравил актрису с годовщиной отношений.

34-летний Александр Эллерт, отказывавшийся комментировать разрыв с Ксенией Мишиной, ошарашил фанов новым сообщением. В среду, 18 августа, он публично поздравил "Холостячку" с первой годовщиной отношений и назвал любимой.

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Юморист опубликовал видео под песню победителей Евровидения-2021 – итальянская рок-группа Måneskin. В одноминутном ролике он показал самые романтичные и забавные моменты с Ксенией Мишиной – от свиданий на шоу "Холостячка" до заграничных поездок с детьми.

С годовщиной, любимая,

– поприветствовал Александр Эллерт.

Лаконичную подпись он дополнил смайликом зеленого сердца, которое успело стать символом их любви и частью парной татуировки. К слову, долгое время юморист не следил ни за одним пользователем инстаграма. Во вторник он подписался лишь на одного человека – Ксению Мишину.

Реакция сети

За считанные минуты новое сообщение Эллерта собрало сотни комментариев. Фанаты ошарашены романтическим видео, ведь больше месяца считали, что он навсегда разошелся с Ксенией Мишиной:

"В каком смысле? А что происходит?";

"Что? Простите меня, но я одна ничего не понимаю?";

"Сейчас вообще ничего не поняла";

"Стоп, вы не разошлись?";

"Народ требует объяснений".

"Судя по комментариям, стоит объясниться по поводу видео. Друзья, это ноу-хау, прорыв века собирать фотки, видео в одну штуку под музыку и таким образом поздравлять близкого, родного человека с каким-то памятным событием. Попробуйте, через неделю абсолютно каждый в мире будет делать такую штуку", – с юмором отреагировал Эллерт в инстаграм-сторис. Он прокомментировал лишь видео, о воссоединении с Мишиной – ни слова.