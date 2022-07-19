В белой блузке и серой юбке: элегантный выход Елены Зеленской в США

Елена Зеленская впервые за время войны осуществила публичные выходы за границей. У первой леди есть несколько рабочих встреч в США. На одной из них она показала изысканный классический образ.

Елена Зеленская в США встретилась с украинской семьей, пострадавшей в результате ракетного удара по вокзалу Краматорска. Семья Степаненко стала первой, которой помогла Программа протезирования, инициированная Украинским домом в Вашингтоне и Посольством Украины в США.

Смотрите также Зеленская прибыла в США и уже встретилась с Блинкеном: первая леди выступит перед Конгрессом

Наталья Степаненко с 11-летними двойняшками Яной и Ярославом были на вокзале в Краматорске и пытались эвакуироваться именно в тот день, когда туда прилетела российская ракета. Тогда вокруг них погибли более 50 человек. Наталья потеряла ногу, Яна – обе. Ярослав как единственный уцелевший самоотверженно ухаживал за своими дорогими девушками в больнице.

Сейчас Наталья уже приспосабливается к новому протезу, а Яна готовится к протезированию в ближайшее время. Это значит, что они снова смогут ходить, как до того страшного дня в Краматорске.

Украинский дом и Посольство собирают информацию о детях, которые получили минно-взрывные травмы. После консилиумов украинских и американских врачей сможем также транспортировать их в США и протезировать.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Образ Елены Зеленской

На этой встрече первая леди продемонстрировала сдержанный и в то же время изысканный образ. Она предстала перед публикой в длинной серой юбке и белой блузке. Из обуви выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Среди аксессуаров образ первой леди дополнили белое ожерелье и серьги. Волосы Зеленская уложила в прическу сзади, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках.