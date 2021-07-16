Елджей едет в Украину с туром вслед за Бастой: где состоится концерт "крымрашиста"
Источник:сайт Concert.ua
Одиозный российский хип-хоп певец Элджей (Алексей Узенюк) 13 августа даст концерт в столице Украины. После отмены запрета на въезд в Украину в 2020 году рэпер решил устроить концерт для киевлян.
Известно, что в 2020 году СБУ запретила Элджею приезжать в Украину ближайшие три года из-за якобы выступления в оккупированном Россией Крыму. Впрочем, Элджей подал иск и требовал отменить запрет. Впоследствии суд пришел к выводу, что решение СБУ было безосновательным и таким образом с него сняли запрет. Но из-за карантинных ограничений в Украине Элджей, как и многие другие исполнители, начали давать концерты только в 2021 году.
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Следовательно, на сайте события сообщается, что концерт Элджея состоится 13 августа в КВЦ Парковый. По мнению организаторов, на концерт россиянина Элджея стоит пойти из-за:
- "Громкое возвращение крутого артиста в Киев;
- Новый образ, новый статус и новый звук;
- Главные хиты и новые бенгеры в живом исполнении".
Стоит добавить, что в октябре 2018 года в интервью "РИА Новости Новосибирск" Элджей заявлял, что считает Крым российской территорией. Мужчина также имеет тесные отношения со скандальными Morgenshtern, Тимати и другими.
Концерты россиян в Украине
Всего за последний год в Украине пытались дать концерт или дали их такие звезды, как
- Баста, который давал концерт в Киеве в июне 2021 года;
- Валерий Меладзе выступил на фестивале Atlas Weekend, где собрал под сценой тысячи людей;
- Несмотря на внесение в "черный список", в Киев вроде неделей раньше приезжал Morgenshtern;
- Певец Navai тоже приезжал с концертом в Одессу.