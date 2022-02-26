Эктор Хименес-Браво показал взрыв дома на Лобановского в Киеве, где жил 7 лет

За несколько дней до вторжения России в Украину Эктор Хименес-Браво уехал в родную Колумбию, но продолжил следить за происходящим. Звездный шеф-повар признался, что оккупанты попали в дом в Киеве на Лобановского, возле которого он жил.

Не так давно Эктор Хименес-Браво переехал из столицы в коттеджный городок в Ирпене, где поселился в двухэтажном доме. Однако целых 7 лет он жил в квартире на проспекте Лобановского, в Соломенском районе столицы. Утром 26 февраля в многоэтажку рядом с его домом попал российский снаряд.

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Эктор Хименес-Браво о взрыве дома на Лобановского в Киеве

Этот дом стоит рядом с домом, в котором я жил 7 лет. У меня нет слов описать всю злость и тревогу, которые я испытываю. Боль за людей и их судьбы. Это геноцид украинского народа! Зачем эта война? Остановите ее немедленно,

– написал Эктор Хименес-Браво.

Взрыв дома на проспекте Лобановского в Киеве / Фото и видео из инстаграма шеф-повара

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около 8:30 26 декабря российская ракета попала в высотку в районе Жулян. Враг ударил снарядом в дом на проспекте Лобановского, 6-а. Неподалеку от него – пятый роддом и медицинское учреждение.

"Какое же это ужасное коварство. Киев пережил ужасную ночь, но выстоял и будет стоять, как и остальные города. Украинцы, мы непобедимый народ, я горжусь каждым, у нас такая сила духа, нас не сломать", – написала ведущая в инстаграме.

Дмитрий Комаров

"Российская армия стреляет по жилым районам Киева! И по всей Украине. По мирным людям. Бомбит. И нагло врет всему миру о "спецоперации по спасению жителей Донбасса". Остановите Россию. Эта война – смертельная угроза для всей Европы и всего мира", – умоляет в инстаграме украинский путешественник.

Надя Дорофеева

"Это жилой дом, который я очень хорошо знаю, в моем районе. Это бл*ть жилой дом! Я не знаю, что вы, дорогие инфлюэнсеры, думаете, когда постите, что все эти видео "фейк", что мы сами себя бомбим... Мы в любой момент одеты и готовы бежать, прятаться, кто куда – кто в укрытие, кто в бомбоубежища", – эмоционально написала певица в инстаграм-аккаунте.

Потап

"Ужасные сцены российского вторжения в Украину! Мир должен знать, что происходит", – заявил рэпер и продюсер в инстаграме.

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