Я требую это прекратить, – экс-жена Остапчука отреагировала на его скандальные заявления

Между ведущим Владимиром Остапчуком и его бывшей женой Еленой Войченко снова разгорелся скандал. На этот раз Елена ответила на заявления ведущего о брате-бандите.

Недавно Елена дала интервью журналистке Алине Доротюк, которая и стала причиной нового скандала. Остапчук рассказал, что у Войченко есть проблемы с законом в США, а ее брат – бандит.

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Что Елена Войченко ответила экслюбимому По словам Владимира, брат Елены был одним из организаторов криминальной банды в Умани, а сама Елена с родителями скрывала его. Женщина рассказала свою версию, обвинив Остапчука в извращении фактов. Елена заявила, что бывший муж оболгал ее и ее семью. Она отметила, что Остапчук упомянул о ее брате-бандите, но забыл уточнить, что не общается с ним уже 10 лет. Женщина уверена, что Владимир продолжает пиариться на теме их развода и детей. Поэтому она попросила немедленно прекратить лгать о ней и ее семье, не начинать новых скандалов.

Я глубоко возмущена и расстроена тем, что ты терроризируешь моих родных, обвираешь их и меня. Я требую прекратить это. А также снова удивлена тем, столь низко ты падаешь. И я еще раз прошу, уже даже требую – прекратить пиариться на теме развода и детей,

– подчеркнула Войченко.

Елена Войченко ответила Остапчуку / Скриншот инстаграм-сторис Елены

Отметим, Елена Войченко назвала нынешнюю жену Остапчука – Кристину Горняк "профессиональной любовницей Шуфрича". Однако Кристина не смолчала и резко ответила Елене. Она упрекнула ее в том, что женщина не помогает Украине, но находит время для интервью. Больше об этой перепалке между женщинами – читайте по ссылке.