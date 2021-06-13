Экс-супруга Позитива впервые назвала причину их развода

Экс-солист группы "Время и Стекло" Позитив развелся с женой Анной, с которой был 13 лет. Девушка впервые рассказала, что причиной их развода стало то, что у любимого всегда на первом месте была работа и музыка, а она хотела настоящую семью, детей.

Анна Андрейчук и Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) длительное время скрывали свой развод. Они решили рассказать о нем только после того, как 2 года не жили вместе.

Читайте также Позитив ответил, общается ли с бывшей женой после развода

Причина развода Позитива с женой

Анна поделилась, что вместе с Позитивом была с 16 лет. И решение о разводе было не однодневным. В течение совместной жизни возникало много нюансов, которые она больше не смогла терпеть.

Я долго тянула кота за одно место. У него всегда на первом месте были работа и музыка. Мне не 18 лет. Я хочу семью, ребенка. Думаю, именно это стало наиболее весомой причиной разрыва. Не могу сказать, что он не хотел детей. Просто у нас с этим не сложилось,

– призналась Андрейчук.

Также девушка прокомментировала слухи об изменах экс-возлюбленного. Анна отметила, что вышла замуж за красивого и популярного артиста, поэтому понимала, что об изменах будут говорить. Она много слышала на эту тему, жила с этим.

К теме Никакой драмы не было, – Надя Дорофеева прокомментировала развод Позитива

Экс-супруги уже почти 2 года не живут вместе. Сначала Анна и Алексей пытались восстановить отношения, встречались, как прежде. Они путешествовали, планировали совместное будущее. Андрейчук очень хотела сохранить семью, однако это так и не удалось.

Реакция родителей Анны на развод

Бывшая жена Позитива никогда не рассказывала родителям об их ссорах. Поэтому они думали, что в паре все идеально. Анна призналась, что решилась все рассказать им лишь через несколько месяцев после того, как она с мужем приняли решение разойтись.

Когда рассказала родителям, что не живем вместе, у них был шок. Отец только полгода назад поговорил со мной на эту тему. До этого ему было очень больно. Он отдал замуж свой старший цветочек, когда ей было 16 лет. А теперь ее вернули,

– рассказала девушка.

Анна добавила, что сейчас у нее с бывшим мужем только деловые отношения. Они общаются только относительно официального развода, который до сих пор не оформили. Однако экс-возлюбленные уже поделили имущество. Общую квартиру продали, а полученные средства поделили поровну.

Анна Андрейчук о разводе с Позитивом: смотрите видео онлайн