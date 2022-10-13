Бывшая жена Кличко призналась, испугалась ли за него после ракетного обстрела Киева

Экс-любимая Виталия Кличко рассказала немецким журналистам о ракетном ударе по Украине 10 октября. Она призналась, что сразу связалась со всеми, кого любит. Как выяснилось, мэр Киева тоже в этом списке.

48-летняя Наталья Кличко давно живет в Гамбурге, из-за чего и рассталась с Виталием Кличко. Однако, она всегда на связи с Украиной. Удивительно, но одним из первых, кому женщина написала утром 10 октября, был именно бывший муж.

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Почему экс-жена Кличко написала ему после обстрела Киева

Певица призналась, что ужасно испугалась за Кличко, когда Россия ударила по Шевченковскому району Киева. Все потому, что буквально за углом от места прилета находится их квартира.

Первое, что я сделала в понедельник утром, – это написала ему сообщение. В такие моменты я боюсь за него. Он отец моих детей, я прожила с ним 25 лет. Конечно, я переживаю за его жизнь. Атаки были за углом от него, я знаю те разбитые улицы, знаю там каждый метр,

– эмоционально заявила Наталья Кличко.

Она не уточнила, где взрывы застали ее экс-мужа, но рассказала о лучшей подруге, которая более пяти часов просидела в укрытии.

"Утром она еще думала, что на улице гроза. Потом посмотрела на небо и поняла: это не гром, это атака на центр Киева", – поделилась Наталья Кличко.

Стоит заметить, комментируя развод с Кличко, Наталья отмечала, что они навсегда останутся друзьями, ведь были вместе 25 лет и воспитали троих детей.

"Между нами по-прежнему дружеские, полные уважения друг к другу отношения. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга при любых обстоятельствах", – делилась Наталья в августе.

в Гамбурге вместе с певицей живет ее мама. Женщина планировала вернуться в Украину в конце октября, но из-за ракетного террора россиян решила остаться в Германии.