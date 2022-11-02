Экс-жена Дзидзьо отдохнула в Карпатах: атмосферные фото и видео

Певица SLAVIA во время войны путешествует по Украине. Недавно она побывала в Карпатах и поделилась живописными кадрами из поездки.

Еще до полномасштабного вторжения SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) любила путешествовать по Украине, открывать новые места. В настоящее время она продолжает знакомить публику с живописными уголками нашей страны.

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SLAVIA отдохнула в Карпатах

Недавно артистка побывала в Закарпатье. Она посетила самое большое озеро Украинских Карпат – Синевир. Это одно из популярнейших среди туристов мест в Карпатах. Также побывала на водопаде Шипот, расположенном неподалеку. Хотя погода во время этой поездки была пасмурной, но исполнительнице удалось отдохнуть и набраться сил, сделать атмосферные кадры, которыми уже поделилась с поклонниками.

Синевир. Водопад Шипот. Горы пополнили запасы энергии. Продолжаю борьбу,

– написала SLAVIA в публикации.

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Образы SLAVIA

В этом путешествии звезда показала стильные и комфортные образы. На фоне гор предстала перед камерой в черных брюках, мягком мягком свитере с высокой горловиной и черном жилете. Длинные роскошные волосы распустили, а на лице сделали легкий повседневный макияж. А на Синевир Ярослава приехала в черном гольфе, брюках и куртке насыщенного синего цвета. Волосы собрала в красивую прическу с плетением.