Экс-участник "Холостячки" рассказал, кто из мужчин будет в финале шоу

Персональный тренер по плаванию Игорь Присяжнюк прекратил борьбу за сердце "Холостячки" во втором выпуске. За неделю в доме он успел понять, кто подходит Злате Огневич больше всего. По его прогнозам, в финале окажутся Дмитрий и Роман Свечкоренко.

36-летний Игорь Присяжнюк не был готов строить отношения со Златой Огневич. Он отказался от бутоньерки перед церемонией роз, ведь пришел на "Холостячку", чтобы познакомиться со знаменитой певицей. Однако мужчина успел "раскусить" конкурентов и понять, кто из них пришел за пиаром, а кто за главной героиней.

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Так, по мнению Игоря, все шансы попасть в финал имеют психолог Роман Свечкоренко и владелец клининговой компании Дмитрий Шевченко.

По моему субъективному мнению, в финале могли бы быть Дмитрий и Роман,

– поделился экс-участник "Холостячки".

Он никак не обосновал свою позицию, однако, как известно телезрителям, у этих мужчин действительно тесная связь со Златой Огневич. Напомним:

с 37-летним Дмитрием Шевченко у "Холостячки" был первый поцелуй сезона;

психолог Роман Свечкоренко хоть и покинул шоу в 6 выпуске, однако получил возможность вернуться на проект, как только оформит развод официально. Похоже, он не упустит свой шанс.