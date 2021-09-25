Экс-участник "Холостячки" Игорь прокомментировал решение покинуть шоу

Персональный тренер по плаванию Игорь Присяжнюк во 2 выпуске реалити-шоу "Холостячка" принял решение уйти из проекта. Мужчина отметил, что между ним и Златой Огневич не было искры, что нормально.

Игорь ошеломил "Холостячку" признанием о том, что не может быть больше на проекте, поскольку должен вернуться к работе. Также он заявил, что целенаправленно шел на реалити на такой короткий срок, чтобы познакомиться со Златой.

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Игорь Присяжнюк об участии в "Холостячке"

Оказалось, что мужчина уже не впервые участвует в реалити-шоу об отношениях. Но на этот раз, покидая проект, он пожелал Огневич, "чтобы у нее ничего не получилось". На личной странице в инстаграме же отметил, что шел к Злате, но огня не почувствовал, что тоже нормально.

По словам Игоря, участие в "Холостячке" он воспринял не как соревнование, а как еще один шанс встретить достойную женщину. Он знал, к кому идет, и использовал этот шанс. Однако в заметке мужчина сам себе возразил, впоследствии заявив, что это шоу – соревнование: "Побывав за кулисами, хочу подчеркнуть, что это шоу прежде всего также соревнование".

Я не из тех людей, которые после первой же встречи будут говорить: "Злата мне очень нравится, я хочу с ней трое детей и собаку". Потому что считаю это лицемерием. Я за честность. А слова, вырезанные из контекста – не мои,

– написал Присяжнюк.



Экс-участник "Холостячки" Игорь Присяжнюк / Фото из инстаграма проекта

Текст публикации Игоря Присяжнюка:

Я очень люблю свою работу тренера малышей. Это могут подтвердить все мои коллеги и родители моих мини-клиенток и мини-клиентов. Некоторые мини-клиенты теперь приводят ко мне своих мини-сестричек и мини-братиков.

Приглашение на проект "Холостячка" я воспринял не как соревнование, я воспринял это просто как еще один шанс встретить ту самую достойную женщину. Я знал, к кому иду, и использовал этот шанс. В реальной жизни мы со Златой вряд ли пересеклись бы так тесно.

Я шел к той самой Злате Огневич, но огня между нами я не почувствовал. И это тоже нормально!

Оценил всю ситуацию и понял, что это, пожалуй, единственное "соревнование", в котором не хотел бы участвовать. Побывав за кулисами, я хочу в очередной раз подчеркнуть, что это шоу прежде всего тоже соревнование. Хоть и соревнование за любовь достойной, как это была Троянская война за внимание прекрасной Елены Троянской.