Экс-участницы Real O впервые за 10 лет собрались вместе: редкие фото

В первый состав группы Real O вошли четыре участницы "Фабрики звезд", среди которых Светлана Тарабарова. Певица рассказала, что все 10 лет после распада коллектива они общались, однако впервые собрались в полном составе.

В далеком 2008 году выпускниц "Фабрики Звезд-2" под свое крыло взяла музыкальная продюсер Наталья Могилевская. Она сделала ставку на четырех самых эффектных девушек – Светлану Тарабарову, Регину Тодоренко, Лину Мицуки и Елену Кушниренко, известную как Виноградову. Все они вошли в первый состав популярной группы Real O.

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После четырех лет на попечении Могилевской первой сольную карьеру начала Светлана Тарабарова, а вслед за ней – Регина Тодоренко. На удивление, все девушки прошли испытание славой и остались хорошими подругами.

Как выяснилось, после распада группы Real O они общались друг с другом и изредка встречались, однако вчетвером не собирались 10 лет! На днях звезды исправили ситуацию и провели день вместе.

10 лет прошло со времени нашей последней встречи. Мы находили время на общение, но встречались либо вдвоем, либо втроем, а вот таким составом действительно впервые за 10 лет,

– поделилась Светлана Тарабарова.

Она опубликовала редкие фото с Региной Тодоренко, Линой Мицуки и Еленой Кушниренко. На них девушки позировали во всей красе – в роскошных розовых платьях, с идеальным макияжем и изысканными прическами.

Так, уже в пятницу, 5 ноября, экс-участницы Real O удивят публику чем-то "очень интересным". Что именно это будет, Тарабарова пока не рассекречивает.

Светлана Тарабарова с экс-участницами группы Real O / Фото из инстаграма певицы

Светлана Тарабарова с экс-участницами группы Real O / Фото из инстаграма певицы

Фаны певицы очень тепло отреагировали на своеобразное воссоединение группы Real O:

"Мамочки родные, это же Real O. Я аж прослезилась, надо песни вспомнить";

"С тех пор вы стали еще красивее";

"До сих пор помню все песни наизусть, ностальгия";

"Это лучший состав Real O";

"Класс, дико соскучилась по всем".