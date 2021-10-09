Экс-участница "Холостяка" и подруга Леси Никитюк родила первенца: первые фото

Участница 5 сезона шоу "Холостяк" Лилия и лучшая подруга Леси Никитюк впервые стала мамой. В четверг, 7 октября, она родила дочь Мию и показала ее фото из роддома. Как на появление крохи отреагировала звезда, узнавайте далее.

После участия в романтическом реалити-шоу "Холостяк" с Сергеем Мельником Лилия получила популярность в социальных сетях и начала сольную карьеру певицы. На днях ее жизнь кардинально изменилось – она ​​стала мамой дочери.

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Первенца девушка рожала в частном роддоме столицы. По ее словам, роды должны быть естественными, однако пришлось делать кесарево сечение. Так, в 8 утра 7 октября певица впервые увидела свою кроху Мию.

Я бегаю, как ни в чем не бывало. Хотя всегда пугали, что кесарево сечение – это сложное восстановление. Я чувствую себя хорошо, боль проходит,

– поделилась Лия Ли.



Лия Ли с новорожденной доченькой / Фото с инстаграма экс-участницы"Холостяка"



Лия Ли с новорожденной доченькой / Фото с инстаграма экс-участницы"Холостяка"

Первые фото Лии Ли с дочерью прокомментировала ее лучшая звездная подруга Леся Никитюк. "Моя хорошая! Наконец-то ты появилась! Мы тебя все уже любим! Лия, ты будешь супермама", – написала ведущая под кадрами из родильного.

Пользователи инстаграма уверены, что именно знаменитость станет крестной мамой новорожденной девочки. Сама Никитюк пока не комментирует слухи.

Что известно об экс-участнице "Холостяка" и подруге Леси Никитюк Лии Ли