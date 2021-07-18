Бывшая жена Дзидзьо поразила соблазнительным образом в топе и минишортах: фото

Известная украинская певица SLAVIA поделилась новым фото с поклонниками. Бывшая жена Дзидзьо показала обольстительный образ в джинсовых минишортах и кроп-топе.

Бывшая жена артиста Дзидзьо SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) опубликовала новое фото на личной странице. Она часто делится в блоге мыслями по разным вопросам и показывает поклонницам стильные и трендовые образы.

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Образ SLAVIA

Певица позировала в одном из развлекательных заведений Киева на фоне больших масок, которые были прикреплены на стену. Она примерила стильный и слегка откровенный наряд, подчеркивавший безупречную фигуру.

SLAVIA предстала в пудровом кроп-топе на длинный рукав, который соединила с джинсовыми минишортами с бахромой. Тонкую талию подчеркнул широкий полосатый ремень с пряжкой, на которой изображен логотип Gucci.

Манящий аутфит артистка дополнила леопардовой сумочкой с золотистыми цепочками, серьгами-кольцами и солнцезащитными очками. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами, а на лице сделала макияж. SLAVIA подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила красной помадой.



SLAVIA / Фото из инстаграма звезды

В подписи к фото Ярослава поделилась мыслями относительно своей жизни. Она призналась, что в один момент поняла, насколько сильно запуталась. Тогда звезда начала искать себя.

Женщина – это "сто лиц и тысяча ролей" и порой, примерив одну роль, мы так вживаемся в нее, что она как бы становится нашей сутью. И тогда мы теряем равновесие, гармонию. Для кого-то это роль женщины и мамки (или няньки), для кого-то это роль бизнес-леди, для кого-то любовницы, для кого-то дочери…

– поделилась SLAVIA.

"Эта одна роль сковывает, и будто маска прирастает к жизни. Но наша с вами природа жива и подвижна. Нам нельзя застревать в чем-то одном. Нам нужно меняться, переживать разные эмоции, состояния. Нужно по-разному проявляться в мире", – подчеркнула певица.