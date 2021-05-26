Экс-жена Дзидзьо поразила элегантным образом в синем жакете: фото

26 мая 2021 , 10:40
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Источник:

инстаграм SLAVIA

Украинская певица SLAVIA поделилась с поклонниками новым фото. Она продемонстрировала стильный образ в жакете и мини-юбке.

Бывшая жена артиста Дзидзьо SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) с облегчением на душе переживает развод. Она путешествует по Украине, дает интервью и пишет новые песни.

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Образ SLAVIA

Певица опубликовала новое фото на личной странице. SLAVIA позировала перед камерой в темно-фиолетовой кофточке, которую соединила с кожаной мини-юбкой с цветочной вышивкой. Сверху она накинула синий жакет с клетчатым принтом.

Артистка дополнила образ клатчем в тон к жакету и украсила уши массивными золотыми серьгами. Она выпрямила волосы и распустила их. На лице Ярослава сделала нежный макияж с акцентом на естественность.


SLAVIA / Фото из инстаграма певицы

Девиз SLAVIA

В подписи к фото звезда высказалась о жизненном опыте.

Жизнь, спасибо за опыт. Каждый из нас проходит свои жизненные уроки. Каждый имеет свою задачу на этой земле. Все происходит вовремя, и то, что с нами происходит сейчас, – лучший вариант из всех возможных. Верю!
– написала SLAVIA.

Также певица объявила свой девиз: "Делай добро, живи честно и ничего не бойся".

Поклонники поддержали Ярославу в комментариях:

  • "Молодец, так держать!";
  • "Очень красивые слова";
  • "Куколка";
  • "Во всем вы правы, Ярослава";
  • "Какая вы молодец";
  • "Красавица";
  • "Только вперед".
Автор: Марія Касій