Экс-супруга Дзидзьо похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике

Бывшая жена артиста Дзидзьо певица SLAVIA поделилась жарким фото с отдыха. Она продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике.
Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) не стесняется демонстрировать фигуру в откровенном наряде. На днях звезда опубликовала новое эротическое фото на личной странице.
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Горячее фото экс-жены Дзидзьо
SLAVIA предстала перед камерой в бассейне. Она приняла позу "лотоса", закрыла глаза и искренне улыбалась. Певица выбрала для отдыха красный купальник с принтом, который удачно подчеркивал аппетитные прелести и хрупкую талию.
Артистка распустила длинные волосы. Они были влажными, что придавало кадрам особой перчинки. Ярослава позировала без макияжа, так похвасталась натуральной красотой. "Пусть лето будет теплым", – написала звезда под фото.
SLAVIA / Фото с инстаграма певицы
Реакция сети
Пикантная фотография взбудоражила воображение поклонников и вызвала восторг у сети:
- "Какая вы красивая";
- "Невероятная";
- "Очаровательно";
- "Красивая, как лето";
- "Хорошая";
- "Цветочек";
- "Вы невероятно красивая, талантливая и мудрая женщина".