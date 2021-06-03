Экс-супруга Дзидзьо похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике

Бывшая жена артиста Дзидзьо певица SLAVIA поделилась жарким фото с отдыха. Она продемонстрировала фигуру в откровенном купальнике.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) не стесняется демонстрировать фигуру в откровенном наряде. На днях звезда опубликовала новое эротическое фото на личной странице.

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Горячее фото экс-жены Дзидзьо

SLAVIA предстала перед камерой в бассейне. Она приняла позу "лотоса", закрыла глаза и искренне улыбалась. Певица выбрала для отдыха красный купальник с принтом, который удачно подчеркивал аппетитные прелести и хрупкую талию.

Артистка распустила длинные волосы. Они были влажными, что придавало кадрам особой перчинки. Ярослава позировала без макияжа, так похвасталась натуральной красотой. "Пусть лето будет теплым", – написала звезда под фото.



SLAVIA / Фото с инстаграма певицы

Реакция сети

Пикантная фотография взбудоражила воображение поклонников и вызвала восторг у сети: