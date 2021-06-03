Ексдружина Дзідзьо похизувалась розкішною фігурою у червоному купальнику

Колишня дружина артиста Дзідзьо співачка SLAVIA поділилась спекотним фото з відпочинку. Вона продемонструвала фігуру у відвертому купальнику.

Українська співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) не соромиться демонструвати фігуру у відвертому вбранні. Днями зірка опублікувала нове еротичне фото на особистій сторінці.

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Гаряче фото ексдружини Дзідзьо

SLAVIA постала перед камерою у басейні. Вона прийняла позу "лотоса", заплющила очі та щиро усміхалась. Співачка обрала для відпочинку червоний купальник з принтом, що вдало підкреслював апетитні принади та тендітну талію.

Артистка розпустила довге волосся. Воно було вологим, що додавало кадрам особливої перчинки. Ярослава позувала без макіяжу, тому похизувалась натуральною вродою. "Нехай літо буде теплим", – написала зірка під фото.



SLAVIA / Фото з інстаграму співачки

Реакція мережі

Пікантна світлина розбурхала уяву шанувальників та викликала захват у мережі: