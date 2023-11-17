Бывший солист легендарной рок-группы планировал остановиться в Буэнос-Айресе перед выступлениями 21 и 22 ноября с его туром This is Not a Drill. Однако отель не подтвердил бронирование.
Смотрите также Были любимой маркой покойной рок-звезды: на аукционе продают сигареты фронтмена Nirvana
Уотерс не смог заселиться в отель из-за антисемитизма
Работники сослались на отсутствие мест в отеле. Уотерс попытался забронировать место в соседнем Уругвае, но там тоже отказались принять музыканта. Они не указали причину.
Несколько дней назад Роджер Уотерс выступал в бразильском Сан-Паулу, поэтому он там и остается. Сам артист заявляет, что его "кенселит израильское лобби".
Позже стало известно, что президент Центрального израильского комитета Уругвая направил письмо в гостиницы с просьбой не принимать Уотерса. По его мнению, музыкант выплескивает ненависть к евреям.
Роджера Уотерса обвиняют в антисемитизме
Еще в начале этого года Госдеп США критиковал Роджера Уотерса. Там заявили, что у певца "длинный опыт использования антисемитских образов для очернения евреев".
Соучредитель Pink Floyd активно поддерживает Палестину и в своих соцсетях говорит о "геноциде палестинского народа".