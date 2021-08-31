Экс-продюсер Джамалы удалил с YouTube все ее новые клипы, – СМИ

Официальный ютуб-канал Джамалы поразительно обеднел. Более недели назад с платформы исчезли все ее клипы за последние три года. Поговаривают, это дело рук экс-продюсера звезды.

Незадолго до дня рождения Джамалы, 27 августа, фаны заметили изменения на ее ютуб-канале. Из сети исчезли все видео, которые она сняла после 2018 года.

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Так, поклонники не могут посмотреть ни чувственный ролик на песню "Крила", ни клип на свежий трек "Вірю в тебе", в котором звезда показала сыновей и мужа. Последнее видео датировано январем 2018 года – перформанс на концерте во Дворце спорта.



Скриншот с ютуб-канала Джамалы

Как информирует MUZVAR, все новые клипы Джамалы удалил или же скрыл ее экс-продюсер и директор лейбла Enjoy Records Игорь Тарнопольский.

"Такое бесчинство дело рук бывшего продюсера Джамалы Игоря Тарнопольского. Пока у самой певицы доступа к ютуб-каналу нет и она не комментирует ситуацию", – говорится в источнике.

Реакция сети

сотрудничество с Игорем Тарнопольским Джамала начала в 2010 году после того, как расторгла контракт с Еленой Коляденко.

Неудивительно, что пользователи инстаграма встали на сторону Джамалы. Так, в адрес Игоря Тарнопольского посыпались обвинения: