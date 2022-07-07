Экс-невеста Кличко призналась в алкогольной и наркотической зависимости: "Я все испортила"

Голливудская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Гейден Панеттьери призналась, что лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. Впервые она попробовала наркотики в 15-летнем возрасте.

32-летняя знаменитость впервые призналась, что стала одной из тех, кому пришлось лечиться от наркотической и алкогольной зависимости.

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Гейден Панеттьери о зависимости

"Я была на вершине мира и все испортила. Мне кажется, я достигла дна, но внезапно открылся люк", – сказала актриса.

Лишь когда Гейден осознала, что нуждается в лечении, ее жизнь начала меняться: "Я вложила много труда, и мне нужно было быть невероятно честной".

Впервые Гейден попробовала наркотики в 15-летнем возрасте. Звезда рассчитывала, что таблетки помогут ей не волноваться, подбодрят на интервью и во время публичных выступлений. Однако спровоцировали зависимость.

Мое спасение было в том, что я не могла быть под кайфом на съемочной площадке и во время работы. Но ситуация продолжала выходить из-под контроля вне съемочной площадки. И когда я стала старше, наркотики и алкоголь стали чем-то, без чего я почти не могла жить,

– призналась Панеттьери.

7 лет назад Гейден стала мамой. От гражданского мужа Владимира Кличко она родила дочь Кайю. Казалось бы, рождение ребенка должно было положительно повлиять на состояние актрисы, отвлечь ее, однако послеродовая депрессия еще больше загорстила алкогольную зависимость. Гейден призналась, что она никогда не хотела навредить своему ребенку, но желания проводить с ним время тоже не было.

Из-за алкогольной зависимости в Панеттьере начали разрушаться отношения с Кличко. Это мотивировало ее овладеть собой и ограничить количество употребления алкоголя.

Он не хотел быть рядом со мной. Я не хотела быть рядом с собой. Но опиаты и алкоголь на мгновение помогали мне почувствовать себя счастливым. Я была в цикле саморазрушения. У меня была дрожь, когда я просыпалась, и я могла функционировать только после небольшого глотка алкоголя,

– поделилась актриса.



Гейден Панеттьери и Владимир Кличко / Фото из инстаграмма актрисы

Почему Панеттьери отправила дочь жить в Украину

В 2018 году актриса решила отправить дочь к отцу, в Украину. Для Гейдена это было очень тяжело, но она хотела быть хорошей мамой, не хотела, чтобы дочь видела ее в таком состоянии. Однако после переезда Кайи состояние ее мамы только ухудшилось. В результате голливудскую звезду госпитализировали с желтухой: "Врачи сказали, что моя печень вот-вот откажет. Я больше не была 20-летней, которая так просто придет в норму".

После этого Панеттьери восемь месяцев провела в реабилитационном центре. Там она нашла покой, о котором давно мечтала. У актрисы была травматологическая терапия и стационарное лечение. Она снова вернулась к работе на съемочной площадке. А во время полномасштабной войны россии против Украины учредила благотворительную организацию, помогающую украинцам.

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