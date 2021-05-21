Эдгар Каминский рассказал, будет ли обеспечивать детей от Славы

Экс-участница "НеАнгелов" Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский развелись, однако детей воспитывают вместе. У мужчины строгие подходы к дисциплине сына и дочери. По его словам, те уже знают цену деньгам.

В новом интервью 36-летний Эдгар Каминский признался, что обязан требовательному отцу потрясающим успехом в профессии. По словам пластического хирурга, он с детства зарабатывал на себя сам. Отец не обеспечивал его карманными деньгами, а взамен предоставлял возможности, как их заработать.

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"У меня было безумное стремление заработать деньги, потому что мне их никогда не давали. Ни в кино, ни в кафе. Дома папа мне и сестре никогда не давал деньги. Мы должны были заработать", – вспомнил экс-муж Славы Каминской.

Сейчас пластический хирург обеспечивает детей всем необходимым – одеждой, игрушками, однако в будущем хочет применять к ним такие же методы воспитания, как его отец.

Я буду стараться делать так, чтобы они знали цену деньгам, знали цену труда, понимали, что надо работать, и в жизни просто так ничего не будет,

– высказался Эдгар Каминский.

В свои 6 лет Леон уже знает курс валют и размышляет, как может заработать деньги. За телефонные игры, которые ему покупает отец, мальчик возвращает средства из собственных сбережений. Более того, когда у малыша выпал зуб, Эдгар Каминский вместо зубной феи положил сыну под подушку деньги – сто долларов. Однако Леон их вернул.

"Говорит: "А у тебя есть деньги?". Говорю: "Нет, вот сто было". "Тогда возьми себе, пусть будут у тебя". И он отдает мне эти деньги", – вспомнил пластический хирург.

Полное интервью Эдгара Каминского: смотрите видео онлайн