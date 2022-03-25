Эд Ширан согласился провести с "Антителами" телемост: украинцы споют, обороняя Киев

Британский исполнитель Эд Ширан отреагировал на предложение украинской группы "Антитела" провести телемост между странами и спеть несколько своих хитов. Средства с благотворительного концерта отправят на нужды украинцев.

29 марта в Бирмингеме в Англии должен состояться благотворительный концерт для Украины, его организатором выступил Эд Ширан. "Антитела" услышали об этом и предложили исполнителю провести телемост Киев – Бирменгем, где бы спели вживую из Киева.

К слову "Антитела" обратились к Эду Ширану: "Предлагаем сделать телемост Киев – Бирмингем"

Мужчины из группы призвали обозначать Эда Ширана в комментариях под своим обращением в инстаграмме, чтобы Эд скорее мог увидеть их предложение.

Днем ранее Ширан записал инстаграм-сторис, где поблагодарил группу за инициативу и заявил, что готов провести с музыкантами телемост на следующей неделе.

Первое, что я хочу сказать всем украинцам: я люблю вас, я стою рядом с вами и я очень горд, что мы сыграем телемост с вами на следующей неделе. Следите за новостями. Присылаю много любви,

– сказал Эд Ширан и указал в сообщении страницу группы "Антитела".

Эд Ширан проведет телемост с "Антителами" в Киеве: видео онлайн