Японская принцесса Мако и ее муж-простолюдин могут стать новыми Меган и Гарри

Королевскую свадьбу принцессы Мако и Кея Комуро каждый раз все больше обсуждают в СМИ. После того, как принцесса отказалась от наследства из-за свадьбы с простолюдином, появилась информация, что она переедет жить в Нью-Йорк со своим возлюбленным. Теперь их сравнивают с принцем Гарри и Меган Маркл, которые тоже теперь там живут.

Несколько дней назад 29-летний Кей Комуро прилетел в Японию, чтобы подготовиться к свадьбе. Ожидается, что он проведет пресс-конференцию со своей будущей женой после двух недель карантина в соответствии с протоколом страны о COVID-19.

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Вероятно они скажут, что после свадьбы, которая состоится в ближайшие два месяца, они вместе полетят в США, где работает муж. Известно, что в мае он окончил юридическую школу Фордхэм в Нью-Йорке и теперь работает в юридической фирме. 29-летняя принцесса Мако якобы планирует начать новую жизнь в США как пара Меган и Гарри, которые тоже оставили королевскую жизнь в Великобритании. В издании приводят разные мнения журналистов по этому поводу:

"Нам интересно узнать, как американские СМИ относятся к этой новости. И придется ли принцессе Мако ждать вокруг себя фотографов-папарацци, когда она поселится в Нью-Йорке?";

"Многие люди пытаются связать это с принцем Гарри и Меган, делая похожую историю";

"Американцы приветствуют их и с нетерпением ждут переезда японской принцессы в США? Японские СМИ очень жестко относятся к ней и особенно к ее жениху, но реакция за рубежом кажется немного другой".

Известно, что организация свадьбы длится давно, так как не один год происходили финансовые споры относительно его проведения. Отказ принцессы Мако от наследства был жестко воспринят как императорской семьей, так и общественностью.

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