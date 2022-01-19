Яблоко от яблони: как дети звезд украинского шоу-бизнеса строят собственные карьеры

В обществе иногда бытует мнение, что если бы не звездные родители, то и дети не выбились бы в люди. Однако сегодня "золотая молодежь" доказывает обратное, ведь стремится добиться результата благодаря собственным силам и возможностям.

Мария Полякова

Мария Полякова / Фото из инстаграма Марии

Мария – дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой и бизнесмена Вадима Полякова. Девушка еще раньше заявила, что не хочет оставаться в тени матери. Поэтому сегодня у 17-летней Поляковой есть своя музыкальная группа под названием "ШВЫ", где она является солисткой. Таким образом, юная звезда решила строить и продвигать собственную карьеру. Кстати, Мария исполняет песни в рок-стиле.

Однако хейтеры со всех сторон пишут довольно обидные комментарии. То по поводу внешности, то по поводу песен, то даже поцелуя с бойфрендом.

К слову Многодетные украинские звезды: интересные факты о семьях знаменитостей

Но звездная мама тоже не стоит в стороне. Она поддерживает дочь и записывает видео ответы ненавистникам, которые критикуют фигуру Марии, осуждают за выбранный стиль, донимают за тексты песен и так далее.

Также девушка активно ведет свою страницу в социальных сетях. В настоящее время она насчитывает 175 тысяч подписчиков. Она не скрывает, что зарабатывает на этом. В одном из интервью рассказала, что рекорд ее заработка за неделю составил 10 тысяч гривен. Но в среднем заработок меньше. Это только начало карьеры, поэтому нам остается пожелать успеха и не обращать внимания на злобные комментарии.

Злата Митчелл

Злата Митчелл / Фото из инстаграма Златы

Девушка – дочь известной украинской телеведущей и ревизора Ольги Фреймут и британца Нила. В свои 15 лет Злата добилась немало. В частности, у девочки есть обственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING. У нее даже был показ коллекции.

К слову, цены на одежду не маленькие: платье Feminity in Sport стоит 2 900 гривен, худи – 2 100, лавандовый костюм – 4 100.

Фреймут также часто говорит о качественном образовании для детей. В одном из постов писала об "Образовании за границей", что может свидетельствовать о том, что Злата будет учиться и развивать собственные способности за пределами Украины. Также известно, что юная бизнес-леди увлекается танцами и неоднократно участвовала в разных постановках. Она также часто проживает в США, где у нее много друзей и коллег по танцам.

Андрей Потапенко

Андрей Потапенко / Фото из инстаграма Андрея

Родители Андрея – рэпер Потап и продюсер Ирина Горова. Мальчику 13 лет. Казалось, чего можно добиться в таком довольно раннем возрасте. Но это утверждение не о нем. Несмотря на свой возраст, юный блогер активно ведет свой инстаграм. В избранных сторис парень неоднократно рекламировал кредитные карты "Райффайзен Банк Аваль". Также юноша довольно часто появляется на одной сцене со своим отцом: вместе вели общий эфир "Танцы со звездами" или же Андрей снялся в клипе с группой MOZGI. В 2019 году Потап поделился, как его сын читает рэп на собственном выпускном. Можно предполагать, что растет достойная замена.

Интересно В инстаграме и за оценки: 13-летний сын Потапа рассказал, как зарабатывал деньги

Но парень в одном из интервью рассказал, что ему очень часто угрожают хейтеры словами: "Мы тебя убьем", "Ты раздражаешь нас". Однако он уже не обращает внимания на подобные вещи. Андрей на своей странице пишет довольно-таки "взрослые" посты: "Цели на отпуск: прочитать книгу, похудеть на 2 килограмма, получить сертификат дайвера", или видеорецепты или фото с поддержкой благотворительного проекта.

В частности, парень интересуется криптовалютой, но не готов унаследовать в будущем бизнес своих родителей – MOZGI Entertainment.

Мария Кравец

Мария Кравец / Фото из инстаграма Марии

Девушка – дочь известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец и автора студии "95 квартал" Сергея Кравца. С 15 лет Мария живет отдельно от родителей. Такое решение приняла звездная мама. Ведь в то время родились двойняшки и в квартире было не так много места для такого семейства.

Муж сначала был против, но потом женщина его уговорила, оговаривая все риски. Потому девушка довольно быстро стала самостоятельной. Мария является частью танцевального коллектива IWD.Clan. Она часто делится на своей странице в инстаграм выступлениями. К слову, девушка не пошла в популярную сегодня профессию – блогерство.

Вениамин Огир

Тина Кароль и Вениамин / Фото с фан-страницы инстаграма

Вениамин – сын певицы Тины Кароль и покойного продюсера Евгения Огира. Парень учится в Великобритании, живет в семье. В одном из интервью Кароль рассказала, что очень довольна обучением и становлением сына. Считает, что за границей Вениамин научился гораздо больше украинской культуре, чем здесь. Вениамин рассказывал, что видит дальнейшую перспективу обучения в каком-то американском колледже. За границей парень танцует и украинские народные танцы.

Автор: Марта Гнат