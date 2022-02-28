Я вас ненавижу, – заплаканная Камалия пожелала Путину "гореть в огне"

Украинская певица Камалия эмоционально обратилась к подписчикам и россиянам, не сдерживая слез. Она призвала агрессора остановить войну.

Известная певица Камалия опубликовала видео в инстаграмме, на котором не сдерживает слезы и эмоции. Она призвала остановить войну.

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Камалия просит остановить войну

Певица рассказала, что в Буче, где есть ее дом, танки агрессора окружили конюшню. Российские военные даже не дают пройти, чтобы покормить и напоить несчастных животных.

Над моим домом ракета пролетела в 10 метрах. Это какой-то ужас. Сволочь. Путин, будь ты проклят, горы в огне, горы! У меня сердце разрывается. Вы – с**и. Я вас ненавижу. Никогда украинский народ вам не простит этого,

– эмоционально призналась Камалия.

Она призвала россиян не молчать и остановить военные действия.

"Вставайте на защиту свободы и мира! Это же надо быть такими демонами, что даже не пустить хозяев и конюхов накормить и напоить своих лошадей?! Конюшня – это стратегический объект? Зачем вы ее окружили своими российскими танками? Зачем вы бомбите и убиваете мирное население? Зачем отнимаете у нас земли?", – написала Камалия под видео.

Камалия призывает россиян остановиться / Видео из инстаграма Камалии

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