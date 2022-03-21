"Я пела, а люди плакали": Ирина Федишин и Евгений Хмара выступили для беженцев во Львове

Певица Ирина Федишин и пианист Евгений Хмар выступили для беженцев во Львове. Артистка призналась, что еще не видела столько слез во время выступления.

Украинская певица Ирина Федишин решила поддержать находящихся во Львове беженцев. Вместе с Евгением Хмарой она выступила в одном из залов, где разместились переселенцы.

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Ирина Федишин выступила для беженцев

"Сегодня для меня был не простой день. Я не забуду его никогда. Встретилась с людьми, которые приехали с горячих точек. Столько слез во время своего выступления я еще не видела. Трудно... Столько боли в глазах людей, покинувших свой дом, не известно есть ли еще тот дом. Но самое трудное, что многие из них потеряли родных. И эта боль выходила со слезами. Я пела, а люди просто плакали", – поделилась артистка.

Ирина Федишин и Евгений Хмара поют для беженцев:

беженцев во Львове также посещала Маша Ефросинина . Ведущая призналась, что каждая женщина поразила ее оптимизмом и уверенностью в нашей победе.

Артистка также поблагодарила пианиста-виртуоза Евгения Хмари, который решил присоединиться и создать творческий тандем.

Сделали с Евгением сегодня утром одну репетицию и сразу все претворили в жизнь. Несмотря на столь тяжелое время, было приятно поработать с таким талантливым музыкантом,

– добавила Ирина Федишин.

Ирина Федишин и Евгений Хмара / Фото с инстаграма певицы