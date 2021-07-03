Я соблюла дресс-код, – Ким Кардашян объяснила свои дерзкие образы в Ватикане

Светская львица Ким Кардашян провела отпуск в Риме. Дерзкие образы, которые она подбирала для выходов в Ватикане, успели наделать шума в сети. Звезда поспешила оправдаться перед фанами и заявила, что придерживалась дресс-кода.

Вместе с супермоделью Кейт Мосс и ее дочерью Лилой Ким Кардашян посетила самые популярные достопримечательности Рима – знаменитый Фонтан ди Треви, Апостольский дворец, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра. Для эффектных появлений знаменитость подбирала мини-платья и кружевные наряды с вырезами.

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В сети успели осудить светскую львицу, которая не стала менять свой стиль даже в резиденции Папы Римского в Ватикане. Она спокойно отреагировала на критику и заверила, что прикрывалась черным кожаным жакетом.

Не волнуйтесь, я придерживалась дресс-кода и полностью прикрылась, когда была в базилике Святого Петра и в Сикстинской капелле,

– заявила Ким Кардашян.

В новой публикации звезда призналась, что получила невероятные впечатления от Ватикана. Она осталась в восторге от знаковых произведений искусства, архитектуры и древнеримской скульптуры. Больше всего Ким Кардашян поразили работы Микеланджело.

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Однако фолловеры Ким Кардашян остались недовольны не только аутфитом, который она демонстрировала в резиденции Папы Римского, но и многочисленными фото в католических соборах: