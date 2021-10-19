Я снова победила, – Джамала отреагировала на вылет из "Танцев со звездами"

Украинская певица Джамала неожиданно покинула шоу "Танцы со звездами". И звезда отметила, что совсем не расстраивается, ведь "победила в борьбе со стереотипами и предубеждениями".

Известная украинская певица Джамала покинула проект "Танцы со звездами" в 7 выпуске. Звезда долго не высказывалась о неожиданном вылете. Однако таки решила прокомментировать свое участие в танцевальном шоу.

Обратите внимание Восхищение и благодарность – партнер Джамалы по "Танцам со звездами" прокомментировал неожиданный вылет

Джамала отреагировала на вылет из "Танцев со звездами"

Исполнительница не писала о том, что расстроилась. Наоборот, звезда заявила, что победила. Ведь поборола стереотипы и предубеждения.

Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы. Но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда. За два-три дня осваивать совершенно новый стиль, новую роль!

– подчеркнула Джамала.

Певица поблагодарила своего партнера, Антона Нестерко. И добавила, что на проекте еще не было танцоров такого высокого уровня. Также звезда выразила благодарность поклонникам и организаторам проекта.

"Я показала, что на соревнования не обязательно идти со статусом. На паркете нет народных артистов, победительниц Евровидения, олимпийских чемпионов и тому подобное. На паркете есть только много работы и 100% искренность. И она была со мной весь проект — в движениях и номерах, в словах и эмоциях. Ни одна мелодия или песня в моих выступлениях не была случайной!!! Каждая была особенной", – подчеркнула Джамала.

Артистка добавила, что нашла на паркете друзей – Станислава Горуну, который так же покинул шоу в 7 эфире. Она обратилась также к участникам, которые продолжили борьбу.

Желаю всем участникам силы и азарта рисковать, испытывать себя, искать новые образы, роли, смело находить себя в этом проекте,

– заметила она.

Отметим, первым вылет из шоу прокомментировал именно партнер Джамалы. Он похвалил звезду за талантливые и достойные перевоплощения, с которыми она появлялась на паркете каждый эфир. Также Антон Нестерко отметил, что в финальном для них 7 выпуске они танцевали под номером 7.

Текст публикации Джамалы

Танцы со звездами. 7 эфир.

Как сказал сегодня утром мой сын: "Кто победил, тот и выиграл".

И я снова победила!!! Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы. Но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный! Без всякого танцевального бэкграунда. За два-три дня осваивать совершенно новый стиль, новую роль!

Антон Нестерко – ты все знаешь!!! Уже жду следующего сезона, чтобы ты вернулся. А я буду ревновать тебя к новой партнерше! Ты – настоящее открытие, "Танцы со звездами" давно не видели танцора твоего уровня!

Я показала, что на соревнования не обязательно идти со статусом. На паркете нет народных артистов, победительниц Евровидения, олимпийских чемпионов и тому подобное. На паркете есть только много работы и 100% искренность. И она была со мной весь проект — в движениях и номерах, в словах и эмоциях. Ни одна мелодия или песня в моих выступлениях не была случайной!!! Каждая была особенной.

Я хочу поблагодарить вас! Вы болели, присылали смс, писали мне сотни сообщений каждое воскресенье! Эта поддержка вдохновляет меня быть смелой, ведь вы будете со мной, я знаю!

На паркете я нашла настоящих друзей. С одним из них я даже одновременно покинула шоу (привет, Стас Горуна). Желаю всем участникам силы и азарта рисковать, испытывать себя, искать новые образы, роли, смело находить себя в этом проекте.

С любовью, ваша новая dancing queen Джа.