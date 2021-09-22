Я сделала это в третий раз, – Ирена Карпа поздравила мужа-француза с годовщиной брака

В среду, 22 сентября, писательница Ирена Карпа празднует третью годовщину брака с французским аристократом Людовиком Требюше. В знаковый для их семьи день украинка поздравила мужа романтическим свадебным фото.

В отличие от других звезд, 40-летняя Ирена Карпа не стала публиковать обширных постов с публичными признаниями в любви. Она лишь лаконично заявила, что три года назад вышла замуж в третий раз и не жалеет об этом. Как отметила писательница, ее муж-француз "тоже не жалуется".

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В поздравительной заметке знаменитость назвала отношения с Людовиком Требюше счастливыми. Своим секретом она поделилась с почти 40-тысячной аудиторией в инстаграме.

Не принимать друг друга как должное, смотреть свежим взглядом, не идти на компромиссы, что наступают на горло твоим жизненным ценностям, а находить общие интересы,

– посоветовала Ирена Карпа.



Свадьба Ирены Карпы и Людовика Требюше / Фото из инстаграма писательницы

Что известно о свадьбе Ирены Карпы с французским аристократом

О третьем бракосочетании писательницы и первом браке потомка Виктора Гюго стало известно лишь в октябре.

Вместо королевской свадьбы влюбленные устроили во Франции вечеринку с украинской кухней и элитным алкоголем. У них даже был маленький бассейн, в котором купались дети.

Полный текст публикации Ирены Карпы:

Ровно три года назад я сделала это в третий раз. До сих пор не жалею. Он сделал это впервые. Как бы тоже не жалуется.​

Секрет счастливых отношений? Не принимать друг друга как должное, смотреть свежим взглядом, не идти на компромиссы, что наступают на горло твоим жизненным ценностям, а находить общие интересы.

Вроде все. Будьте живы, влюблены и любимы.