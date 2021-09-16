Я постоянно плакала, – Риз Уизерспун о непростом опыте материнства

Оскароносная актриса Риз Уизерспун многодетная мама. Уже сейчас ее можно назвать опытной в плане материнства. Но по словам звезды, как только она родила первенца, то вообще не знала, что делать.

Риз Уизерспун – звездная мама

Известная американская актриса Риз Уизерспун воспитывает троих детей – 22-летнюю Аву, 19-летнего Дикона и 9-летнего Теннеси. На телешоу The View звезда рассказала, каким сложным было ее первое материнство.

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Я жила вдали от матери. Она тогда работала медсестрой на полную ставку, а я воспитывала маленького ребенка. Мне было 23 года. У меня не было сестер, у меня не было теток. Я была одна в новом городе, в Лос-Анджелесе, и у меня буквально не было друзей. Я постоянно плакала,

– призналась актриса.

Риз Уизерспун поделилась, что вовсе не была готова к тому, чтобы стать мамой. Она не знала, что делать с малышом.

"Я не знала, что делать, когда ребенок плакал всю ночь. Ава не спала по ночам до семи месяцев, а я просто не понимала, что нужно делать. Я думала, что она постоянно голодная", – добавила знаменитость.

Совет от Риз Уизерспун

Пользуясь случаем, актриса поделилась советом для молодых мам. Самой звезде очень этого не хватало 22 года назад.

Я просто хочу сказать, что вы справитесь с этим. Это сложно, но попробуйте найти друзей. Обратитесь к людям, не бойтесь. Потому что вы не можете все сделать идеально в одиночку,

– отметила Уизерспун.



Риз Визерпсун с дочкой Авой и сыном Диконом / Фото с инстаграма Риз Уизерспун

Напомним, что первую дочь Аву и сына Дикона звезда родила, когда находилась в браке с Райаном Филиппом. В 2008 году супруги развелись. Дети Риз Уизерспун захотели жить вместе с мамой, но они часто наведываются к отцу.

Уже в 2011 году знаменитость вышла замуж за агента по поиску талантов Джима Тота. В следующем году у пары родился сын Теннеси.