Я отдала 100 тысяч гривен, – Анна Неплях ответила тем, кто хейтит ее за отдых на Бали

В первые дни войны "Мисс Украина Вселенная 2021" улетела в Париж, а оттуда – на Бали. Как выяснилось, в директе ее "разносят" за роскошную жизнь за границей. Анна Неплях обратилась к хейтерам и раскрыла сумму, которую пожертвовала на помощь.

27-летняя Анна Неплях подчеркнула, что патриотизм в ней не спал, он был всегда. Она якобы задолго до войны могла переехать в Лондон, Париж, Швейцарию, на Кипр и даже в Москву, но всегда возвращалась в Киев, платила налоги и поддерживала все украинское. Поэтому девушке досадно, что ей приписывают предательство во время войны.

Интересно Работа с Зеленским, переезд из Киева, творчество и волонтерство: интервью с Наталкой Карпой

Кроме того, "Мисс Украина Вселенная 2021" подчеркнула, что с 24 февраля перевела на благотворительность сумасшедшую сумму – 100 тысяч гривен. Это при том, что ее блогерские заработки закончились.

Сегодня 50 дней как я не зарабатываю как блогер. При этом отдавая за это время на помощь больше 100 тысяч гривен из своих денег. Если я буду продолжать так же, помощь нужна будет мне,

– призналась Анна Неплях.

Модель пожаловалась, что с начала войны ей "прилетает" за все – за то, что уехала из Киева и успела взять с собой одежду, за русскую, от которой не отказалась в повседневной жизни, за Париж, Бали и русскоязычные песни.

"Мне за это время "прилетело" за все что угодно. Начиная с того, почему я сейчас не чищу картошку для солдат, разговариваю на русском, уехала в Европу, и почему у меня есть одежда с собой, а не один спортивный костюм, когда люди бежали вообще без вещей. А потом еще и, бедненькая, в Париже ей плохо, и поехала к солнцу на Бали, и заканчивая полным абсурдом типа: "Ты же слушаешь русские песни, вали в свою Рашку".

50 дней я ждала разрешения жить жизни. Неделя, месяц, до конца весны, а может, даже год… Сколько вы готовы прожить в анабиозе? Я больше не могу,

– заявила "Мисс Украина Вселенная 2021".

Она сообщила, что с сегодняшнего дня начинает "транслировать жизнь, счастье, любовь, работу, заботу, помощь" и забывает о страхе, что ее осудят. Неплох советует всем украинцам выйти с позиции жертвы и начать действовать – ради себя, своей семьи и страны.

Анна Неплях ответила хейтерам / Скриншот из инстаграм-сторис модели

Читайте также Мисс Украина Вселенная Анна Неплях обратилась к европейцам: "Мы не могли представить такого"

Кому из звезд шоу-биза досталось за выезд из страны