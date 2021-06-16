Я не шикую, – Анастасия Приходько рассекретила, сколько денег тратит в месяц

Многодетная мама Анастасия Приходько, которая планирует вернуться на большую сцену, впустила журналистов в свой загородный дом. Звезда показала роскошный интерьер дома и призналась, что не скупится ни на семью, ни на дом. Сколько денег она тратит в месяц, узнавайте далее.

34-летняя Анастасия Приходько с порога заявила жене Дмитрия Комарова Александре Кучеренко, что она транжирка. В месяц на содержание дома площадью 200 квадратных метров и на семью из пяти человек нужна большая сумма – около 82 тысяч гривен.

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Единственное, на чем экономит звездная семья – это свет, так как в двухэтажном доме везде светодиодные лампы. На других вещах супруги не экономят, покупая люстры за 30 тысяч гривен, фортепиано за 7 тысяч долларов и обустраивая бассейн за 15 тысяч долларов.

Однако больше всего денег Анастасия Приходько тратит на детей и на еду. За один поход в магазин она может отдать за одежду для дочери или сына до 10 тысяч гривен. Большая сумма нужна и на продукты – ориентировочно 20 тысяч гривен в месяц.

"Я захожу в супермаркет и так, чтобы нам хватило на три-четыре дня, – полторы тысячи гривен", – рассказала знаменитость.

Она никогда не смотрит на цены и покупает все, что хочет. В ее холодильнике всегда есть красная икра, мидии, аргентинские креветки, индейка, лосось и другие импортные продукты.

Я транжира, не умею обращаться с деньгами. Жизнь одна, и я не хочу всю свою жизнь посвятить тому, чтобы на что-то откладывать. Если я это хочу – покупаю это. Я думаю, что живу нормально и не шикую,

– заявила Анастасия Приходько.