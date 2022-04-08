"Я Иван, я из Украины": Светлана Табарарова показала миловидное поздравление от сына

Певица Светлана Тарабарова с детьми находится на западе Украины. Артистка призвала не называть россиян "Иванами", поскольку они недостойны такого благородного имени. Также она показала миловидное видео, на котором сын Иван поздоровался с украинцами.

Светлана Тарабарова жила в частном доме возле Киева, где продолжались активные боевые действия. Чтобы спасти детей от постоянных обстрелов и оккупанитов, артистка уехала в Ивано-Франковск.

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Тарабарова призывает не называть россиян "Иванами"

Светлана Тарабарова назвала первенца Иваном, поскольку оно означает "милость Божия", "подарок Божий". Артистка попросила людей не называть так россиян, поскольку они недостойны этого благородного имени.

Нельзя разрешить им украсть это имя вместе с историей Руси. Вспомним, что это имя гордо носили украинские казаки – Иван Сирко, Иван Богун, Иван Мазепа, Иван Франко, Иван Пидкова, Иван Пиддубный. Спасибо! Мама казака Ивана,

– написала Тарабарова под видео.

В коротком ролике снялся ее сын, поздоровавшийся со всеми украинцами: "Привет, я Иван, я из Украины".

Поздравления от сына Светланы Тарабаровой: смотрите видео онлайн