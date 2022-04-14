Я горжусь им, – Наталка Карпа вспомнила, как когда-то работала с Владимиром Зеленским

Певица Наталка Карпа работала с Владимиром Зеленским в 2015-2016 годах. Тогда они ездили по Украине с "Кварталом 95". Артистка говорит, еще тогда поняла, что это глубокий, душевный, умный, интеллигентный человек.

В интервью 24 каналу Наталка поделилась воспоминаниями о том, как сотрудничала с Зеленским еще до его президентства.

Полное интервью здесь Работа с Зеленским, переезд из Киева, творчество и волонтерство: интервью с Наталкой Карпой

Наталка Карпа о работе с Владимиром Зеленским

Исполнительница рассказала, что Зеленский хорошо организовывал команду, перед выступлениями в разных городах для людей, купивших билеты на концерт, сначала они выступали в воинских частях или больницах: "Физически было очень сложно. Просыпались в 9 – 10 утра, а Владимир Александрович уже побегал, позанимался спортом. Несмотря на то, что на выборах было много хейта в его сторону, я верила, что у нас будет сильный президент".

Сейчас Владимир Зеленский ответственен за всю страну. Наталка признается, что даже не представляет, как сложно быть на его месте: "Это глубокий, душевный, умный, интеллигентный человек. Мне очень нравится его позиция. Он постоянно записывает обращение, говорит с людьми, объясняет, что происходит".



Наталка Карпа во Львове / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я горжусь президентом своей страны и благодарю Бога за то, что благословил нас именно им в такое непростое время. Возможно, другой на месте Зеленского уже давно сдал бы Украину россиянам. И мы бы не знали, куда бежать, что делать, страна была бы разорвана. Верю, что Владимир Зеленский может быть президентом, который вернет Донбасс и Крым. Да, это будет нелегко, но я в него верю,

– сказала Карпа.

На фото и видео президента видно, как он устал сейчас. Но, несмотря на это, он каждый день рассказывает людям о ситуации в стране.