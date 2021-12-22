Я его только хвалю, – Тина Кароль о воспитании 13-летнего сына

Тину Кароль считают образцовой во всем и, похоже, не зря. Она впервые рассказала, как воспитывает сына Вениамина. Как выяснилось, звездная мамочка никогда не ругает мальчика.

Хоть первенец Тины Кароль живет в украинской семье в Великобритании, он не обделен ее вниманием. Мальчик проводит с мамой все каникулы и время от времени прилетает в Украину. Так, артистка активно участвует в его воспитании. По ее словам, они с Веней никогда не конфликтуют.

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Как Тина Кароль воспитывает сына Вениамина

Украинская поп-дива старается быть для сына любящей и внимательной мамой, а не "злым полицейским". По ее мнению, Вениамин растет послушным и добросовестным мальчиком, хотя время от времени "пытаться хитрить из-за возраста". Однако Тине Кароль даже интересно наблюдать за этим.

Я его только хвалю. А за что его ругать? Он не дает мне повода для этого. У нас с ним не было конфликтов, у меня другой подход,

– заявила певица.

Более того, она терпеть не может "совковое воспитание", в котором росла сама. Она верит, что с детьми работает не запугивание, а диалог.

"Все должно быть в радости, понимании, дружбе и диалоге. Отсутствие диалога порождает вакуум. Чаша вакуума наполняется по капле, а затем выплескивается", – делится Тина Кароль.

Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото из инстаграма певицы