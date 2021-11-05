Я его искренне люблю, – Светлана Лобода об отношениях с бывшим мужем

Певица Светлана Лобода, развивающая карьеру в России, впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем Андреем Царем. Артистка заявила, что причиной этого стала не измена, а их отдаление. Светлана продолжает любить его, но уже как отца своей дочери.

Светлана Лобода не выступала и не давала интервью в Украине в течение четырех лет. За это время к ней возникло много вопросов. В частности, о личной жизни.

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Светлана Лобода об экс-муже

"Нет, это полный бред. Андрей в какой-то момент увлекся буддизмом, философией и медитацией. Стал много времени уделять этому", – рассказала Лобода. Она поняла, что Андрей изменился, они становятся совершенно разными, с разными мировоззрениями и расстояние между любимыми только растет.

Он остается очень добрым, классным, хорошим человеком. Я его очень люблю, искренне люблю. Просто эти отношения максимально трансформировались, в такую чистую любовь, как к папе моего ребенка,

– сказала Лобода.

Сейчас 39-летняя Светлана счастлива в новых отношениях, однако своего избранника не рассекречивает. Единственное, что рассказала, что он старше и артистка чувствует себя рядом с любимым слабой, нежной женщиной: "Да, рядом с ним я чувствую себя девочкой. Он старше, очень мудрый, сообразительный и может окутать меня заботой".

На безымянном пальце у исполнительницы было кольцо, однако она все-таки не ответила на вопрос, помолвлена ли. Однако призналась, что любит избранника.



Светлана Лобода с дочками / Фото из инстаграма певицы

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Личная жизнь Светланы Лободы