Я была немая, – Цыбульская со слезами вспомнила, как не могла дозвониться родителям из Ирпеня

Певица, как и многие другие звезды, не верила в наступление России, поэтому никуда не ехала. Война застала Олю Цыбульскую в Киеве, а ее родителей – в Ирпене. Как оказалось, они несколько дней не выходили на связь.

36-летняя Оля Цыбульская честно призналась, что виделась с родителями задолго до войны. Так что после первых взрывов как никогда раньше хотела собраться всем вместе, но несколько дней не могла до них дозвониться.

К теме Боялась, что расстреляют, – Цыбульская вспомнила, как убегала из Киева из-за танков на улице

Оля Цыбульская о родителях из Ирпеня

Они были в Ирпене. Были несколько дней полностью без связи. Я тогда не могла говорить, я была немая. Я сидела на полу, пыталась кому-то позвонить, узнать какую-то информацию, возможна ли какая-то эвакуация,

– вспомнила звезда и расплакалась.

Она призналась, что сейчас ее мама и папа в относительной безопасности. Неизвестно, как они выбрались из Ирпеня, но главное, что цели и здоровы. Артистка рассказала, что на Западе страны сейчас ее брат с семьей. Его жена родила дочь в Броварах в первые дни войны.

"У меня родилась племянница. Брата жена под обстрелами, под бомбами в Броварах родила нам маленькую Иванку", – поделилась Цыбульская.

Сейчас семья звезды "радуется племяннице, обнимает детей, верит в победу". Они очень хотят собраться за столом под мирным небом.

Оля Цыбульская с семьей / Фото с инстаграма певицы