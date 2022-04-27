Я бы хотел, чтобы 1 сентября дети пошли в школу – Кондратюк предположил, как долго будет война

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк поделился мнением, как долго продлится кровопролитная война в Украине из-за захватнических действий россиян. Он надеется, что к концу лета все решится, но все будет зависеть от "аппетитов" Путина.

По словам Кондратюка, еще в марте 2022 года, когда шла первая-вторая неделя войны, он понял, что все не закончится быстро. И вообще для него чувство войны присутствовало еще с 2014 года.

Читайте также Должна быть как порнография, – Кондратюк посоветовал, что делать с Пушкиным и всей русской культурой

"Я понял это еще в марте 2014 года. Но я понимал, что однозначно будет новая война, а то, что она будет долгой – где-то в начале марта, когда мы покинули наш дом. Тогда я думал, что до конца весны или лета, а теперь никто не знает и наверняка не может сказать, когда это закончится с нашей стороны", – говорит мужчина.

По прогнозу продюсера все зависит от многих обстоятельств.

Я бы хотел, чтобы дети 1 сентября пошли в школу из Луганской, Херсонской области и вплоть до западных областей, где сейчас спокойнее. Но боюсь, что у врага не такие планы. Это зависит от многих обстоятельств, по-моему. Это не от ВСУ зависит, они будут сопротивляться все больше и больше, идти в контрнаступление. Но вопрос о том, имеет ли враг планы в апокалиптических масштабах. Вы же знаете, они периодически поднимают этот вопрос,

– намекнул Кондратюк на угрозы России использовать ядерное оружие.

Игорь Кондратюк на шоу "Слава+": видео онлайн