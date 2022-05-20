"Я буду помнить тебя всегда": умерла мама Алана Бадоева

Украинский режиссер Алан Бадоев сообщил, что скончалась его мама. Он поделился трогательными воспоминаниями о мамочке.

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев рассказал, что потерял маму Антонину. Он поделился щемящей корреспонденцией.

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Умерла мама Алана Бадоева

Режиссер поделился, что принял потерю мамы и поблагодарил ее за любовь.

Мамуля ушла… Бадоева Антонина Ивановна. Для всех близких Тонечка. Я принимаю это и всем сердцем, спасибо за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка, ты была сильна, смела, предана, красива и душой, и телом женщина. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове,

– написал Алан Бадоев.

Муж поделился трогательными воспоминаниями о мамочке: "Как ты будила в школу. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках. Я очень люблю тебя. Мамочка, ты подарила столько счастья и тепла".

"Я верю, что твоя энергия уже в полете и вскоре ты получишь новую возможность быть частью живого. Прошу, оберегай нас и приходи в трудные минуты хоть дождем, хоть распустившимся под снегом цветком. Я буду помнить тебя всегда и очень постараюсь не подвести, ты в каждой моей клеточке, с тобой навсегда идет детство. Спасибо тебе за эту жизнь", – подытожил Алан Бадоев.



Архивное фото Алана Бадоева с мамой / Фото из инстаграма Алана Бадоева

Звездные коллеги Алана Бадоева выражают соболезнования в комментариях.