Я бандеровка, – Tayanna объяснила россиянам, что на самом деле означает это "cтрашное" слово

Украинская исполнительница Tayanna призвала жителей России не верить антиукраинской пропаганде. Певица развенчала популярные мифы о бандеровцах, "разгуливающих" по стране-агрессорке.

Исполнительница хитов "Фантастическая женщина" и "Шкода" Tayanna, родом из Черновцов. Недавно артистка записала видео, которое посвятило всем россиянам. Звезда призвала жителей Российской Федерации не поддаваться на информационные провокации их пропаганды и не верить абсурду вроде, что "россияне пришли спасать Украину от едящих москалей бандеровцев".

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Я – Бандеровка. Родилась в Черновцах, а мой папа – из Ивано-Франковска. Он настоящий бандеровец и еще националист, потому что он всю жизнь защищал украинский язык. Он очень любит Украину, всю жизнь разговаривает на украинском языке. Но он никогда в жизни не обижал соседние народы,

– выразилась певица.

Российские пропагандисты уже давно и нагло распространяют нелепые истории о том, что россияне приехали "спасать" Украину от "бандеровцев", которые на площадях "едят москалей". Tayanna с сарказмом прокомментировала, что такого действа за свою жизнь еще не видела и это все ложь.

Однажды за всю свою жизнь я ни разу не взяла с собой вилку и нож, даже когда была в Москве и работала с русскими артистами, и не отрезала им кусок бедра, чтобы его зажарить и съесть. Поэтому все это – ложь и бред,

– сказала исполнительница.



Tayanna обратилась к россиянам и опровергла мифы о бандеровцах / Фото из инстаграма

Вспомнила артистка и о том, как у нее дома гостила подруга из России. Звезда заявила, что никто не ущемлял ее подругу за язык.

Она разговаривала на русском. И вы представляете? Никто ей ничего не сказал. Ее все любили, кормили. Мы вместе лепили вареники, вместе колядовали. И ни один житель села, который знал, что она из России и слышал ее русский язык, не сказал ей ни слова. Поэтому поверьте – нет в Украине людей, которые угнетают россиян, угнетают русский язык. Нету! Потому что у нас доброе сердце, у нас хорошие люди,

– заявила женщина.

Свое обращение звезда подытожила просьбой россиян действовать и восставать против войны в Украине. Певица выразила надежду, что победа будет за украинцами, потому что мы сильный народ.

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