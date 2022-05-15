"Извините, братья": украинцы возмущены оценками для Польши от жюри – все о скандале

14 мая в Турине отгремел песенный конкурс Евровидение-2022. Победу одержала группа из Украины – Kalush Orchestra. Национальное жюри из Польши в очередной раз поддержало нас и отдало выступлению 12 баллов, а вот от Украины польский исполнитель не получил ни одного балла. Это очень возмутило украинцев.

Польша и ее народ с первого дня войны показывают свою поддержку Украине. Сейчас в соседней стране проживает более 3 миллионов наших земляков. Там их приняли и помогают, как могут. Поэтому баллы от национального жюри Украины для Польши на Евровидении-2022 ошеломили общественность.

На тему Евровидение-2022: Екатерина Павленко объявила баллы от Украины

От профессионального жюри Украины представитель Польши на Евровидении-2022 Охман получил 0 баллов, а украинские зрители отдали ему самый высокий балл – 12.



Баллы от Украины для Польши / Скриншот сайта Евровидение

Ирина Федишин о баллах для Польши

Одним из членов профессионального жюри Украины на Евровидении в этом году была певица из Львова Ирина Федишин. После оглашения баллов в адрес знаменитости посыпались обвинения. Тогда Ирина показала бланк, где голосовала. Она лично поставила исполнителю от Польши 10 баллов: "Ситуация с Польшей не приятна не только вам, но и мне. И если бы я была по сторону зрительского голосования, то тоже была бы такой взбешенной. Потому что, несмотря на то, что Евровидение все как бы аполитичный конкурс, трудно отстраниться, когда в твоей стране война и больше всех руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты – это было шоком и для меня".

Мы благодарны польскому правительству и народу за все, что они для нас делают: предоставляют убежища для женщин и детей, передают огромное количество гуманитарной помощи и всячески поддерживают Украину. Это неоценимо. Мне жаль, что так вышло. Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши – 10,

– сказала Ирина.



Ирина Федишин показала, как проголосовала за Польшу / Фото с инстаграма певицы

Жена еще одного члена жюри продюсера Вадима Лисы – Ирина Лиса опубликовала сообщение на личной странице в фейсбуке. Она отреагировала на обвинения в адрес мужчины. Заметила, что не может назвать кому и какие баллы он поставил, но заверила, что это "балы, за которые не стыдно".

Извинений перед друзьями-поляками в сообщении не было, Ирина пыталась оправдать любимого и его коллег: "Никто из членов жюри от Украины не знал, какой итоговый балл пойдет каждой из стран. Никто из членов жюри не знал сколько баллов нам поставила каждая из стран. Никто из членов жюри не знал сколько кто кому поставил баллов, потому что каждый ставил баллы от себя в своем бланке. И не имеет права это обсуждать, потому что это фиксируется юридически и привлекается к ответственности.

Даже я, не зная сколько кто кому поставил баллов, уверена, что Польше никто не выставлял самые низкие баллы. Но в подсчете общее количество баллов для других участников могло вызвать такой результат. И еще раз. Никто не собирался как-то обидеть Польшу!

– написала Ирина.

Украинцы возмущены оценками от жюри

Украинский народ ошеломлен тем, что профессиональное жюри от Украины не отдало ни одного балла настоящим друзьям – полякам. Общественность не понимает, как можно поступить так со страной, которая в очень сложное время ежедневно демонстрирует свою поддержку, приняла миллионы наших земляков. Об этом пользователи сети пишут в социальных сетях, комментариях.

"Стыдно. Извините, братья!"

"Стыдно за таких судей".

"Это просто ужас! Такой стыд. Как можно было так поступить с Польшей?"

"Честно, просто шок. Вот и благодарность за все, что для нас делали и делают наши соседи".

"Профессиональные жюри – или проплаченные, или враги. Какой стыд! Нельзя молчать! Это стыд! Мои дети плакали от стыда!"

"Вы плюнули на Польшу и Литву! Люди без совести! Вы не украинцы!"

"Ноль для Польши? Вы совсем тупые? Позор вам и не будет уважения в Украине!"

"Вы подонки без совести и чести! Позор!"

"Это должно заинтересовать СБУ! Эти люди – предатели!"

"Как вы с этим теперь будете жить? Вся Украина вас презирает!"

"Это позор для жюри! Позор! Каждому из нас стыдно за ваше решение! Искренне извиняемся перед Польшей!"

Реакция звездного бомонда

Украинские звезды также недовольны результатом нашей страны для Польши. Певица Светлана Тарабарова показала свою реакцию на чрезвычайно проницательный клип на песню Stefania и подчеркнула, что мы провинились перед поляками, когда поставили им 0 баллов.

Я искренне благодарю польский народ за всю помощь и сердце, которым вы обняли нас. Мне жаль, что на таком "не политическом" конкурсе мы не смогли со стороны жюри показать вам оценками, насколько мы благодарны. Мы покажем поступками, обещаем. Слава Богу, что украинские зрители оценили выступление Польши 12 баллами и не испортили ситуацию до конца,

– написала Тарабарова.

Светлана Тарабарова плачет под клип Kalush Orchestra: смотрите видео онлайн

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин также не согласен с оценками от жюри. Он сожалеет, что недооценивал Евровидение и задолго до войны отказался стать членом или председателем жюри.

Теперь стыдно. Извините, братья, поляки и литовцы. Вы не были худшими, в отличие от некоторых членов жюри. Но благодарный народ Украины поддерживает вас. Так будет всегда!

– подчеркнул музыкант.

Валерий Харчишин принес извинения полякам и литовцам / Скриншот с фейбсука артиста

Актриса Ирма Витовская призвала украинцев распространить сообщения польского исполнителя Охмана и помочь ему стать популярнее.

Польское плечо мы чувствуем и благодарим,

– написала Ирма.

Ирма Витовская призвала поддержать Польшу / Скриншот из фейсбука актрисы

Верка Сердючка опубликовала в своих инстаграм-сторис лаконичное фото двух флагов – украинского и польского и написала: "Польша, спасибо вам за все".

Верка Сердючка (Данилко) поблагодарила Польшу / Фото с инстаграм-сторис

Украинская актриса театра и кино, ведущая Елена Лавренюк опубликовала фото "Суспільного", на котором изображены все судьи Национального жюри от Украины и написала, что "так выглядит стыд".

Елена Лавренюк о Национальном жюри Украины / Фото с инстаграм-сторис

Певица Александра Кольцова, а также член правления Национальной Общественной Телерадиокомпании Украины не понимает, почему Польше не дали ни одного балла.

Саша Кольцова о Евровидении и Польше / Скриншот с твитера

Выступление Польши в финале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн