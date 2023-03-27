После сообщения "Сколько стоит ваша совесть, судья", Маша Ефросинина поблагодарила 2-миллионную инстаграм-аудиторию за распространение информации и предложения помочь. Однако теперь она выступала с не менее важным месседжем – оставить девочку в покое.

Не упустите У девочки даже адвоката не было: украинцы потрясены делом о групповом изнасиловании

Ефросинина обратилась к украинцам из-за изнасилования на Закарпатье

"В истории с изнасилованием 14-летней девочки на Закарпатье мы, как общество, сейчас находимся в такой хрупкой точке, когда в предложении "Помочь нельзя навредить" очень легко поставить кому неправильно. А значит, навредить ребенку. Но наша с вами задача – помочь", – метко подметила Ефросинина.

Она попросила "остановиться, успокоиться, набраться терпения" и дождаться решений в юридической плоскости. Ее команда на связи с девочкой, психологическую помощь ей оказывают квалифицированные специалисты, поэтому интервью, фото в медиа или соцсетях только расшатают ее моральное состояние и навредят в будущем.

Журналисты не снимайте девочку, даже если она боится отказать вам в интервью. Не показывайте ее лицо. Ваши сюжеты разлетятся миллионами репостов, а ей дальше с этим жить. Будьте человечными. Небезразличны публичные люди, не ищите ее контакты. Не давите чрезмерным вниманием, которое сейчас ее сильно пугает. Давайте дадим девочке максимально покоя, насколько это возможно в этой ситуации,

– попросила Маша Ефросинина.