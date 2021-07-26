36-летняя звезда знает, как привлечь внимание публики. Она неоднократно публиковала эротические фотографии, на которых демонстрировала все прелести соблазнительного тела. Изабель на собственном примере показывает потрясающие результаты, которые дает уход за собой.

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Горячий образ Гулар

"Ангел" Victoria's Secret появилась перед объективом в широких синих джинсах с принтом в большие белые цветы. Это был единственный элемент одежды, который был на Гулар. Полностью обнаженную грудь знаменитость прикрыла длинными роскошными волосами, которое уложила в легкие волны. На лице она сделала макияж с матовой коричневой помадой на губах.

Среди аксессуаров сексуальный образ Изабель завершили стильные солнцезащитные очки, желтая панама и многочисленные украшения. Привлекает внимание также желтый маникюр и педикюр модели, которые безупречно подходили к ее идеальному золотистому загару.

Образ Изабель Гулар получился очень сексуальным, а также подчеркнул ее манящую спортивную фигуру.



Сексуальная Изабель Гулар / Фото с инстаграма супермодели



Сексуальная Изабель Гулар / Фото с инстаграма супермодели



Сексуальная Изабель Гулар / Фото с инстаграма супермодели