Вышла в повседневной одежде: Тина Кароль сменила концертную программу в день трагедии в Чернигове
В память о трагедии в Чернигове Тина Кароль сменила концертную программу для Черновцов. Она вышла на сцену в обыденном образе.
Певица Тина Кароль выступает с концертами по городам Украины. 17 августа у нее был концерт в Чернигове, а 19 – в Черновцах. В день трагедии в Чернигове артистка решила провести мероприятие, но с изменениями.
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Тина Кароль сменила программу в Черновцах
Исполнительница объяснила, что решила немного сменить концертную программу. Также она вышла на сцену в повседневной одежде.
Боль в сердце, я не смогла иначе. Сегодня это выступление очень просто, без концертной одежды. Я думаю, вы примете меня. Ибо на душе что-то другое,
– поделилась певица.
"Вспоминая, как мы два дня назад мы пели песню "Вільна", в том зале в Чернигове, я видела счастье. Видела веру. Даже если тебя кто-то обидит, никогда не теряйте веру. Это всегда говорили родители. Никогда твоя воля не должна быть покоренной. Свободны, непокорённые. Все мы, я, вы, держим строй", – подытожила Тина Кароль.
На концерте в Черновцах появились также Никита Ломакин и Marko Kvitka. Втроем они чувственно спели песню "Чорнобривці".
Тина Кароль, Никита Ломакин, Marko Kvitka – Чорнобривці: видео
Трагедия в Чернигове
- 19 августа российские оккупанты нанесли удар баллистике по центру Чернигова. В городе поврежден драмтеатр, площадь и политехника. Эта ракета была направлена именно на людей, она взорвалась в воздухе.
- Во время удара горожане были на улицах и возвращались из храмов в праздник Спаса. От рук врага погибли 7 человек, среди них 6-летняя девочка. Она потеряла много крови, попытки врачей спасти жизнь были напрасны. Мама убитого россиянами ребенка находится в тяжелом состоянии.