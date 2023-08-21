Вышла в повседневной одежде: Тина Кароль сменила концертную программу в день трагедии в Чернигове

В память о трагедии в Чернигове Тина Кароль сменила концертную программу для Черновцов. Она вышла на сцену в обыденном образе.

Певица Тина Кароль выступает с концертами по городам Украины. 17 августа у нее был концерт в Чернигове, а 19 – в Черновцах. В день трагедии в Чернигове артистка решила провести мероприятие, но с изменениями.

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Тина Кароль сменила программу в Черновцах

Исполнительница объяснила, что решила немного сменить концертную программу. Также она вышла на сцену в повседневной одежде.

Боль в сердце, я не смогла иначе. Сегодня это выступление очень просто, без концертной одежды. Я думаю, вы примете меня. Ибо на душе что-то другое,

– поделилась певица.

"Вспоминая, как мы два дня назад мы пели песню "Вільна", в том зале в Чернигове, я видела счастье. Видела веру. Даже если тебя кто-то обидит, никогда не теряйте веру. Это всегда говорили родители. Никогда твоя воля не должна быть покоренной. Свободны, непокорённые. Все мы, я, вы, держим строй", – подытожила Тина Кароль.

На концерте в Черновцах появились также Никита Ломакин и Marko Kvitka. Втроем они чувственно спели песню "Чорнобривці".

Тина Кароль, Никита Ломакин, Marko Kvitka – Чорнобривці: видео

Трагедия в Чернигове